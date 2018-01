Bullismo e cyberbullismo: giornata di studio a Trieste

TRIESTE - Venerdì 12 gennaio a Trieste, nella sala Imperatore dell'Hotel Savoia (Riva del Mandracchio 4) a partire dalle 8.30, si terrà la 'Giornata di studio sui modelli di intervento sperimentali per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo'.



L'evento vuole presentare i principali modelli e strategie di intervento per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, con un approfondimento specifico alle attività avviate in Friuli Venezia Giulia che attingono alle diverse discipline della psicologia, delle neuroscienze e dell'antropologia. Nello specifico l'iniziativa vuole essere un'occasione di confronto tra le diverse azioni di prevenzione dei fenomeni di bullismo ad ampio spettro, al fine di valorizzarne gli elementi maggiormente efficaci in contesti educativi differenti tra loro.



La Giornata si inserisce all'interno della strategia integrata d'intervento e di formazione che coinvolge l'ampio parternariato di soggetti che hanno sottoscritto il protocollo di intesa per la promozione del cyberbenessere e il contrasto del cyberbullismo, finalizzato a mettere in sinergia interventi, risorse e conoscenze.