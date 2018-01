Eventi a Trieste, ecco cosa fare mercoledì 10 gennaio

TRIESTE – Gli appuntamenti al conservatorio tartini, lo spettacolo e i libri. Ecco qualche consiglio per godervi la serata in città e per non lasciarvi sfuggire i momenti più interessanti.

Musica Classica

Alle 18 nell'Aula Magna del Conservatorio «G. Tartini» di Trieste concerto dei pianisti vincitori del Concorso Epta - Croazia (European Teacher's Association). La serata è organizzata nell'ambito della masterclass al Conservatorio Tartini di Ida Gamulin, presidente dell'Epta della Croazia e docente di Pianoforte all'Accademia di Musica di Zagabria. Si esibiranno i pianisti Kostandin Tashko e Ivan Vihor. Aprirà il concerto Alberto Olivo, vincitore del Premio «Filippo Trevisan» al Concorso di Palmanova 2017, concorso collegato a quello organizzato dall'Epta - Croazia in base ad un accordo stipulato tra le due organizzazioni. Alberto Olivo suonerà da «In the Mists» di Leóš Janáček e Après une Lecture du Dante e (Fantasia quasi Sonata) di Franz Liszt. Kostandin Tashko e Ivan Vihor proporranno musiche di Franz Liszt, Maurice Ravel, Ludwig van Beethoven e Aleksandr N. Skrjabin. L'evento di Trieste sarà riproposto in primavera a Fiume. Ingresso libero previa prenotazione allo 040. 6724911, info: www.conservatorio.trieste.it.

Concerti

Riprende la Stagione di Concerti autunno – inverno 2017/2018 del Conservatorio Tartini. Alle 20.30 in Sala Tartini Valse triste, con Sebastiano Gubian al pianoforte in un programma che spazia da Fryderyk Chopin a Robert Schumann, da Sergej Rachmaninov a Georges Cziffra. Come sempre l’ingresso è libero previa prenotazione. Info tel. 040.6724911 www.conservatorio.trieste.it.

Libri

All'Antico Caffè San Marco, la presentazione di «Disarmo» di Giuseppe De Mola. Più storie s'intrecciano o appena si sfiorano condividendo il desolante spazio geografico di un'Africa non precisata sconvolta da violenze decennali di tutti contro tutti. In questo paesaggio di fango e acqua, che suggerisce l'isolamento come sola concreta difesa concessa, si muovono i suoi abitanti: donne e uomini che cercano di sopravvivere seguendo pascoli che appaiono e scompaiono al susseguirsi delle stagioni; un governatore che tenta di contrastare il caos che lo circonda; le ombre, tra loro quasi indistinguibili, di ribelli in armi e militari dell'esercito regolare. In controcampo gli stranieri: i soldati dell'Orni, capaci di difendere a malapena se stessi; e l'eterogeneo quartetto di volontari di una qualche Ong impegnati ad allestire il recinto, un campo per i rifugiati che prima o poi dovranno arrivare. Un mondo, un'umanità in disarmo. La guerra intanto continua, così come il caos implacabile, tra gli squarci delle immagini più crude della realtà quotidiana, le digressioni in altri spazi e in altri tempi delle oniriche vicende dei personaggi e un improvvisato coro di bambini che esegue un lied di Mahler sulla riva del fiume.

A teatro

Arriva sul palcoscenico del Rossetti Andrea Zorzi – «Zorro» in arte e sul campo – il pallavolista che con la mitica nazionale di pallavolo di Julio Velasco ha guadagnato per ben due volte il titolo mondiale e per tre quello europeo. Sono finite per lui le sfide? Nient’affatto: ora «gioca» a teatro, dove – diretto da Nicola Zavagli – si muove con maestria al fianco di Beatrice Visibelli trasportando l’immaginazione degli spettatori attraverso le sue imprese sportive e le sue emozioni di ragazzo, di campione, di uomo.