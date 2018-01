Sopralluogo alla scuola dell'Infanzia di Basovizza dopo il rifacimento del tetto

TRIESTE - Gli assessori comunali all'Educazione e ai Lavori Pubblici hanno effettuato un sopralluogo alla scuola dell'Infanzia di Basovizza ‘Illersberg-Vrabec’, che ospita le due sezioni in lingua italiana e slovena, al termine dei lavori di rifacimento della copertura del tetto.



L'intervento, avvenuto nel corso dell'estate, è consistito nella posa di una nuova guaina impermeabilizzante con un sistema di isolamento termico in poliuretano espanso (autoestinguente laminato tra due veli di vetro politenato ad alta densità con una membrana e un supporto) per l'ammontare di 38.300 euro, ed è stato realizzato su specifica richiesta della II Circoscrizione Altipiano Est e dei dirigenti della Scuola, a causa delle continue infiltrazioni d'acqua dovute a spandimenti appunto della guaina del tetto, a cui era seguito un preventivo sopralluogo da parte dell'amministrazione.



Negli ultimi anni gli interventi di rappezzo eseguiti non avevano consentito di risolvere in maniera definitiva il problema. Quest'ultimo intervento finalmente garantirà, oltre ad un'adeguata sicura copertura, è stato detto, anche un notevole risparmio in termini energetici e ambientali.