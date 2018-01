Elisa- 'Erin' Bonomo torna a Trieste: appuntamento al Mast

TRIESTE - Dopo il lungo tour in giro per l’Italia, la cantautrice e chitarrista veneziana Elisa «Erin» Bonomo torna a trovarci per la seconda volta al Mast di Trieste (via Sn Nicolò 3b), il 12 gennaio, dalle 21.30. L’album d’esordio » Antifragile», uscito nel 2017, è un concept album all’inglese (ma cantato in italiano) che parla di cambiamenti, di traslochi, di resilienza. Registrato, mixato e masterizzato presso il No Shoes Recording Studio e prodotto insieme a Stefano Pivato, «Antifragile» è un concentrato di talento ed esperienza, un mix equilibrato di riff graffianti alla PJ Harvey e Juliette Lewis, e della poesia delle migliori cantautrici italiane.

«E’ un esercizio di vulnerabilitàˆ», spiega Erin

«Il titolo nasce dalle parole di Nassim Nicholas Taleb. Il filosofo, saggista e matematico libanese dice che il robusto sopporta gli shock e rimane uguale a se stesso, l’antifragile li patisce, li accusa, ma grazie alle difficoltà migliora». Un album dedicato a chi ha la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici della vita. Un atto di ribellione, una presa di coscienza, fortissimamente voluto dopo una vita imposta fatta di lavori, relazioni, case scoppiate , «Antifragile» è un album interamente suonato, con testi talvolta ironici e talaltra profondi e con una voce potente. Questo album, completamente finanziato con il crowdfunding , arriva dopo un EP, autoprodotto e in lingua inglese, dal titolo «Once in a blue moon» (2007), e dopo due EP firmati con il suo gruppo, La Cantina dei Bardi (Offerta libera – 2010, e Terzo tempo – 2015).