15enne investita sulle strisce in via Carducci

TRIESTE - Ancora un investimento in città. Poco dopo le 18 di martedì 9 gennaio, nella centralissima via Carducci, in prossimità dell’incrocio con via Crispi, una ragazzina di 15 anni è stata travolta da un’auto. I carabinieri sono ancora al lavoro per capire le dinamiche dell’incidente.

Pare che all’origine dell’accaduto ci sia il mancato rispetto del semaforo rosso

Per stabilirlo saranno probabilmente vagliate le immagini delle telecamere di video sorveglianza. Resta da capire se il mancato rispetto del semaforo sia da imputare alla persona al volante, una 70enne, oppure alla 15enne, che si trovava sulle strisce pedonali quando è stata investita. Dopo il sinistro è stato subito chiamato il numero unico di emergenza, 112, sul posto sono giunte due ambulanze del 118 che hanno stabilizzato la ragazzina che poi è stata trasportata all’ospedale Burlo Garofolo, in codice giallo. Sono diversi i tratti riportati ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.