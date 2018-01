Ufficialmente commissariata la Depositi costieri Trieste

TRIESTE - La società Depositi costieri Trieste è ufficialmente commissariata, dal 10 gennaio. Lo ha deciso in mattinata la Conferenza dei servizi, riunitasi in Prefettura, coordinata dal Commissario di governo Annapaola Porzio.

La decisione, come anticipato dall'Ansa, segue il provvedimento di interdizione antimafia emesso nelle scorse settimane, in seguito a presunte infiltrazioni camorristiche, di recente rilevate dalla società Life. I tre commissari indicati sono il docente di diritto amministrativo Andrea Crismani, il generale dei carabinieri in quiescenza Roberto Zuliani e l'imprenditore friulano Matteo Tonon. «La misura è finalizzata al mantenimento del lavoro e al ripristino dell'essenziale servizio pubblico reso da Dct, che non poteva essere tenuto bloccato oltre», ha spiegato il prefetto Porzio a margine della riunione. Alla Conferenza erano presenti rappresentanti dell'Autorità portuale di Trieste e dell'Ispettorato del lavoro.