Aperte le iscrizioni per il Servizio Scuola ed Educazione

TRIESTE – Il Servizio Scuola ed Educazione del Comune di Trieste (area scuola, educazione, cultura e sport) informa che le iscrizioni al S.I.S. (Servizio Integrativo Scolastico comunale) per l'anno scolastico 2018/2019 inizieranno martedì 16 gennaio e proseguiranno fino a martedì 6 febbraio 2018.

Come fare

Le iscrizioni vanno presentate esclusivamente al Comune di Trieste con la modalità on line, accedendo al sito della Retecivica (www.retecivica.trieste.it - pagina Educazione) oppure direttamente al sito www.triestescuolaonline.it. Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente all'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport-Servizio Scuola ed Educazione di via del Teatro Romano 7/f, piano terra, stanza 26 (sportello unico), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e lunedì e mercoledì anche dalle 14 alle 16.

Info: 040.6758869 | scuola.educazione@comune.trieste.it |