All'Immaginario di Trieste si fa ‘tinkering’!

TRIESTE - Tinkering: letteralmente significa armeggiare, adoperarsi, darsi da fare. Domenica 14 gennaio all'Immaginario Scientifico di Trieste si userà questa tecnica, messa a punto all'Exploratorium di San Francisco, nei laboratori per creare delle ‘Scribbling machines’. Alle 11 e alle 15 adulti e bambini da 8 anni in su (accompagnati da un adulto) si troveranno davanti a materiali di recupero e diversi strumenti, per creare curiose macchine capaci di colorare e disegnare, utilizzando piccoli motori elettrici e un po' di creatività!

‘Pensare con le mani’

Oltre a dare nuova vita a materiali che non utilizzano più mentre si impara a ‘pensare con le mani’, a collaborare, a condividere idee e soluzioni. Il risultato sarà stupefacente e imprevedibile. Il costo delle attività è di 7 euro a persona. Le iscrizioni si effettuano tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it. Domenica 14 gennaio il museo sarà regolarmente aperto dalle 10 alle 18, per esplorare la scienza attraverso le installazioni interattive e le spettacolari immagini della multivisione ‘Cosmica’, per scoprire l’Universo e i suoi misteri più insondabili.