‘Giardino dei Sogni’ al via le procedure necessarie per il rinnovo degli impianti

TRIESTE - Il Comune di Trieste avvierà le procedure necessarie per il rinnovo degli impianti idrico e fognario della scuola dell'Infanzia ‘Giardino dei Sogni’ di via Boegan 5 a Guardiella e risanerà le problematiche che interessano la struttura. La conferma è venuta venerdì 12 gennaio nel corso di un sopralluogo sul posto del sindaco con gli assessori all'Educazione e ai Lavori pubblici e i tecnici del Comune. L'intervento sarà realizzato nell'ambito dell'appalto di manutenzione straordinaria previsto per le scuole, con l'avvio dei lavori durante il periodo estivo, cercando di ridurre al minimo i disagi di ragazzi e famiglie.