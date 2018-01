Sbarcano con una nave turca: 50 migranti vengono fermati al porto di Trieste

TRIESTE - Cinquanta migranti stranieri, in prevalenza curdi iracheni, sono stati scoperti nel porto di Trieste, a bordo di un camion trasportato da una nave turca. La scoperta è avvenuta il 10 gennaio, ma se n'è avuta notizia solo oggi, come anticipato dall'ansa.

Controlli medici

Uomini e donne sono stati ospitati per la prima notte in un apposito locale realizzato dall'Autorità portuale e alcuni sono stati condotti in ospedale per controlli medici. Il tir è stato sequestrato e la società di trasporti verrà probabilmente multata. I migranti - ha riferito la Prefettura - hanno dichiarato di essere richiedenti asilo durante i controlli di rito della polizia marittima, ma nella giornata di ieri nessuno si è presentato alla Questura per fare domanda di protezione. Le cinquanta persone - come precisato dall'Agenzia - al contrario avrebbero fatto perdere le proprie tracce. Indagini sono in corso per capire come sia potuto salire sull'imbarcazione un numero così cospicuo di persone e per ricostruire l'organizzazione di passeur che probabilmente attendeva le persone a Trieste.