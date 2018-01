'Centello' per l'Alma Trieste contro Orzinuovi

TRIESTE - Contro i bresciani, che occupano il penultimo posto in classifica, gli uomini di coach Dalmasson hanno spinto subito sull'acceleratore, in particolare con un ottimo Green (top scorer dell'incontro con 27 punti), concludendo sul +14 già il primo quarto (31-17). Il distacco tra le due formazioni è cresciuto ulteriormente nella seconda frazione di gioco che ha visto Bowers distinguersi tra i biancorossi.



Un libero di Fernandez a inizio ripresa ha consentito a Trieste di raddoppiare nel punteggio gli ospiti (60-30), a fronte di un Agribertocchi incapace di qualsiasi reazione. L'Alma Trieste non si è però fermata, prendendosi il lusso anche si 'sfondare' quota 100 punti.



Alma Pallacanestro Trieste - Agribertocchi Orzinuovi 105-64 (31-17, 57-30, 85-43)

Alma Pallacanestro Trieste: Javonte damar Green 27 (8/10, 1/3), Laurence Bowers 19 (6/9, 0/2), Juan Fernandez 15 (4/6, 2/3), Federico Loschi 13 (2/2, 3/6), Daniele Cavaliero 12 (2/2, 2/2), Roberto Prandin 7 (1/4, 1/1), Alessandro Cittadini 5 (0/1, 0/1), Lorenzo Baldasso 5 (1/3, 1/3), Matteo Da ros 2 (1/2, 0/1), Andrea Coronica 0 (0/2, 0/0), Matteo Babich 0 (0/1, 0/1), Lodovico Deangeli 0 (0/0, 0/0). All. Dalmasson.

Agribertocchi Orzinuovi: Anthony joseph Raffa 15 (4/8, 2/3), Adam m. Sollazzo 11 (2/9, 1/2), Arturs Strautins 10 (2/6, 2/5), Antonio Ruggiero 10 (2/2, 2/2), Mario jose Ghersetti 7 (2/7, 0/3), Michele Antelli 5 (1/3, 1/1), Andrea Iannilli 4 (1/3, 0/0), Andrea Scanzi 2 (0/0, 0/0), Davide Zambon 0 (0/2, 0/0), Yabre Aziz abdul 0 (0/0, 0/0), Luca Borghetti 0 (0/0, 0/0), Mohamed Toure 0 (0/0, 0/0). All. Finelli.