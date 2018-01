A Trieste il 'Forum dello sport 2018'

TRIESTE - Illustrare alle associazioni del territorio il lavoro svolto dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel settore sportivo mettendolo a confronto con quello delle altre Regioni italiane e attivare un sistema di proposte concrete che conduca a nuovi modelli di sviluppo. Professionisti e appassionati, rappresentanti di società sportive e protagonisti dello sport avranno l'occasione di formulare indicazioni per il futuro e di esprimere le proprie idee sulla situazione attuale. Sono questi gli obiettivi del 'Forum dello sport 2018' che si terrà a Trieste sabato prossimo, 20 gennaio, dalle 10.30, al Palace Savoia Excelsior.



La giornata vedrà la presenza di testimonial importanti, rappresentanti di varie discipline sportive, che porteranno la loro esperienza, e sarà moderata dal giornalista Amedeo Goria. L'evento sarà strutturato in due sessioni: al mattino, in un contesto istituzionale, si farà il punto sulla situazione attuale in regione, confrontandone le politiche per lo sport con quelle di altri territori; nel pomeriggio, attraverso dei tavoli di lavoro, si darà concretezza alle proposte che emergono da chi pratica attività sportiva a diversi livelli. Sarà possibile iscriversi fino alle 24 del giorno prima dell'evento compilando il modulo online sul sito della Regione www.regione.fvg.it, nel quale andrà indicata anche l'eventuale partecipazione ai tavoli tematici per ciascuno dei quali è consentita la presenza massima di 20 persone. Il Forum - organizzato dalla Regione Fvg, in collaborazione con il Comitato regionale del Coni (comitato olimpionico nazionale italiano) e il Comitato italiano paralimpico - prevede, dopo i saluti istituzionali, una tavola rotonda su 'Sport: modelli regionali a confronto e prospettive future', a cui parteciperanno Gianfranco Noè, campione mondiale di vela, Alessandro Talotti, atleta olimpico e campione italiano di salto in alto, Michele Mian, giocatore professionista di pallacanestro, e Maurizio Lombardo, segretario generale della Juventus.



A seguire, nella sessione pomeridiana, si terranno quattro tavoli tematici dedicati a: 'Progetti 3S a sostegno delle scuole, esperienza della Regione Friuli Venezia Giulia e ipotesi di sviluppo attività scolastiche' (sala Tergeste), 'Nuove formule di management per le attività, figure professionali nuove e management degli eventi sportivi' (sala Zodiaco), 'Esperienze e confronti sulla disabilità, l'accessibilità dei luoghi sportivi e la cultura della condivisione' (sala Imperatore), 'Nuove progettualitą per la valorizzazione dello sport, come rendere attrattivi gli sport minori: estetica, allestimenti, intrattenimento, coreografia' (sala San Giusto). A conclusione dei lavori, la sessione plenaria finale vedrà la partecipazione di altri sportivi professionisti che forniranno le risposte alle domande emerse durante i gruppi di lavoro e le linee guida sulle possibilità future.