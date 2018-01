I vicini chiamano i carabinieri per il troppo rumore: 2 finiscono in manette per spaccio

TRIESTE - I carabinieri delle stazioni di Portonuovo, via Hermet e Borgo San Sergio, nella notte di domenica, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato F.G., 20enne triestino con segnalazioni di polizia e P.M., pregiudicato 27enne di Monfalcone, per detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un terzo soggetto, M.A., 21enne di Monfalcone, anch’egli gravato da segnalazioni di polizia, è stato deferito in stato di libertà per il medesimo reato.

Schiamazzi

Nella tarda serata di sabato, i carabinieri sono intervenuti nel centro città a seguito di una segnalazione per ‘schiamazzi’ pervenuta al numero unico di emergenza ‘112’. Dopo aver individuato l’appartamento dal quale provenivano i rumori molesti, si sono presentati alla porta dell’abitazione per identificare gli occupanti e invitarli a tenere un comportamento più pacato. Non appena i giovani inquilini hanno aperto la porta di casa, i carabinieri sono stati investiti da un acre odore di sostanza stupefacente e hanno così proceduto a immediata perquisizione personale e locale, rinvenendo e sequestrando circa 130 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

Ai domiciliari

Due dei tre giovani sono stati arrestati in flagranza di reato mentre il terzo è stato deferito in stato di libertà. A conclusione delle operazioni di rito, gli arrestati sono stati condotti alle rispettive abitazioni dove permarranno, in regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste.