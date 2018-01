Eventi a Trieste, 7 cose da fare mercoledì 17 gennaio

TRIESTE – Dall'aperitivo da Eataly, ai concerti; dai libri, agli incontri sulla storia. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti della serata.

Buon compleanno Eataly

A un anno di distanza dall'apertura Eataly festeggia il primo compleanno con tante sorprese, eventi e promozioni. Il 17 gennaio alle 18 appuntamento per soffiare la prima candelina, assaggiare un pezzo di torta e brindare insieme con un calice di bollicine

Musica classica

«Viaggio tra Italia e Francia», con Liliana Bernardi al violino e Nicoletta Sanzin all’arpa, mercoledì 17 gennaio alle 20.30 in Sala Tartini per la Stagione di Concerti autunno – inverno 2017/2018 del Conservatorio Tartini. Come sempre l’ingresso è libero previa prenotazione. Arpa e violino, un binomio che accosta due strumenti dall'aura simbolica pressoché opposta: l'arpa, associata in una vastissima iconografia alle schiere angeliche, il violino frequentemente declinato in chiave demoniaca. Questa antinomia simbolica trova in questo programma ampia conciliazione musicale lungo un filo conduttore: la presentazione di brani originali per questo ensemble composti da autori italiani e francesi. Info tel. 040.6724911 www.conservatorio.trieste.it.

Pianoforte al Verdi

Al Teatro Verdi, Alessandro Taverna in concerto. Il programma triestino di Alessandro Taverna, giovane pianista veneto in grande ascesa, ruota intorno all’idea delle maschere. Tema quanto mai avvincente, perché le maschere sono associate all’idea del gioco del travestimento, ma anche dell’enigma e dell’inquietudine. Un viaggio che non può ignorare la figura di Schumann. Eusebio e Florestano rappresentano per il grande compositore qualcosa di più che maschere. Sono i volti differenti del proprio io.

Cultura

Da mercoledì 17 gennaio a venerdì 16 marzo la cultura femminile a tutto tondo è protagonista di cinque incontri organizzati dal Museo petrarchesco piccolomineo, a cura di Alessandra Sirugo, nella Sala Bobi Bazlen in via Rossini 4, a illustrazione della mostra Dea del cielo o figlia di Eva? La donna nella cultura italiana tra Rinascimento e Controriforma, allestita in via Madonna del mare 13 e visitabile fino al 21 aprile. Il sottotitolo del ciclo «Laura e le sue eredi» annuncia la focalizzazione sulla vita artistica e intellettuale delle donne del Cinquecento, a cominciare dalla dama ccelebrata nel «Canzoniere» da Francesco Petrarca. Si inizia mercoledì 17, alle 17, con Giacomo Comiati e Lorenzo Sacchini, due italianisti, che partecipano al progetto «Commenti del Petrarca nell'Italia del Rinascimento (1350-1650)» diretto dal professor Simon Gilson. I due ricercatori, giovani ma già accreditati studiosi nel Regno Unito, svolgeranno un discorso a due voci dal titolo Interpretare Laura e Petrarca. Voci femminili nel Canzoniere e nei suoi commenti rinascimentali.

Libri

Alla Libreria Lovat, dalle 18, Roberto Masiero presenta «L'illusione che non basta» (Meligrana editore, 2017). Ne parla con l'autore, Ennio Carraro. Letture a cura di Alberta Montagner. Mart, un indeciso agente di commercio, deluso dal rapporto con le donne, necessita di una domestica a ore; trova così Zakia, una enigmatica ragazza afghana di etnia hazara, la quale, dopo alcune incomprensioni, incanterà Mart con la sua delicata personalità. Zakia lascia affiorare il proprio passato travagliato e straordinario da cui emergono un carattere di donna dalla fine sensibilità artistica, la passione per la recitazione, la tirannia dei talebani, la fuga interminabile... Roberto Masiero Scrive preferibilmente narrativa con qualche fuga necessaria nella poesia. Sue opere ed articoli compaiono in diverse riviste ed antologie.

Per i più piccoli

Mercoledì 17 gennaio, dalle 10 alle 11, incontro #abassavoce bilingue sloveno - italiano dedicato alle famiglie con bambini da 0 a 36 mesi alla Sezione Ragazzi della Biblioteca Nazioonale Slovena e degli studi / Narodna in študijska knji¸nica di via Filzi 14; sempre mercoledì, dalle 17.30 alle 18.30, si terrà allo Spazio donna e mamma (Via Mazzini 46) un incontro sui benefici della lettura nella prima infanzia dedicato a genitori in attesa e neogenitori con bebè (0-12 mesi). Prenotazione obbligatoria: tel. 040 2451047 / 346 9536842.

Scienze

Alla Ubik si parla di fisica quantistica e relatività. Mercoledì 17 gennaio, alle 18, alla libreria di Galleria Tergesteo (Piazza della Borsa 15), Giorgio Chinnici ed Elena Rinaldi terranno un incontro dal titolo «Visioni e correlazioni. Spazio, tempo, caso ed esistenza tra relatività e meccanica quantistica», e presenteranno i loro libri.