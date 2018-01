Incidente in via Grego: cinque mezzi coinvolti e un 19enne all'ospedale

TRIESTE – Incidente nella mattinata del 16 gennaio, attorno alle 7.30, in via Grego, a Borgo San Sergio, all’altezza del civico 6. Ferito un ragazzo di 19 anni che si trovava a bordo di un mezzo a due ruote. Nel sinistro sono però rimaste coinvolte anche quattro vetture, due delle quali in sosta.

I fatti

Un 49enne al volante di una Ford Ka stava uscendo da un parcheggio per immettersi sulla strada. In quel frangente ha urtato la moto guidata dal ragazzo. A seguito dell’urto il mezzo a due ruote è finito sulla carreggiata opposta dove stava sopraggiungendo una Opel Agila, guidata da una 52enne. La donna, nel tentativo di evitare lo scontro ha sterzato finendo contro altre automobili posteggiate, che hanno subito alcuni danni. Sul posto è giunta la polizia locale che oltre a occuparsi dei rilievi del caso ha chiuso la strada per circa 45 minuti proprio per poter compiere gli accertamenti in sicurezza. Il 19enne, nel frattempo, è stato trasportato all'ospedale di Cattinara, le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.