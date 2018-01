Approvate le norme su prodotti biologici e agricoltura sociale

FVG - La II Commissione del Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il disegno di legge 244 che, modificando la legge regionale 15/2000, introduce norme sui prodotti biologici tipici e tradizionali nelle mense pubbliche, iniziative di educazione alimentare e disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nel corso dell'esame sono state accolti alcuni emendamenti proposti dalla Giunta, frutto delle istanze suggerite dai soggetti portatori di interesse ed emerse nel corso delle audizioni.

Il testo specifica così che, oltre ai prodotti biologici, viene promosso nelle mense pubbliche anche il consumo di prodotti provenienti dall'agricoltura sociale e precisa che, con il termine scuole, si intendono le strutture per l'infanzia, le primarie e le secondarie di primo e secondo grado. Ulteriori modifiche riguardano il tema dell'informazione e le iniziative di educazione alimentare, per le quali si prevede ora la collaborazione della Direzione centrale competente in materia Salute, che affiancherà l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (Ersa). Il disegno di legge approderà in Consiglio regionale martedì 23 gennaio.