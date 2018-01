Trieste: tre incidente in città e altrettanti motociclisti all'ospedale

TRIESTE - Giornata nera, quella del 17 gennaio, per i motociclisti in città, in tre finiscono all’ospedale.

Il primo incidente si è verificato attorno alle 13.30, in piazza Puecher, non lontano dalla pescheria. Un furgone si è scontrato con uno scooter. Ad avere la peggio lo scooterista che, soccorso da sanitari, giunti sul posto con un’automatica e un’ambulanza, è stato poi trasportato a Cattinara in codice giallo. Poco dopo, attorno alle 15, un’altra persona, a seguito di un sinistro stradale, è stata portata all’ospedale. Anche in questo caso lo scontro è avvenuto fra una moto e un veicolo, che hanno impattato in via Caboto. Ferite lievi, infine, per un terzo motociclista che alle 19 si è scontrato con un’automobile sempre in città. La persona a bordo del mezzo a due ruote non ha riportato traumi gravi, ma in via precauzionale è stata condotta al pronto soccorso. Per tutti gli incidenti sono in corso gli accertamenti del caso.