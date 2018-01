‘Difendersi per crescere’: perogetto per educare e la prevenire situazioni a rischio

TRIESTE - Promuovere progetti inerenti l'educazione e la prevenzione di certe situazioni a rischio, soprattutto per le ragazze, ma non solo, acquisendo consapevolezza e autostima grazie all'apprendimento di alcune regole per l'autodifesa. È anche questo uno degli obiettivi del Pag – Progetto Area Giovani del Comune di Trieste che attraverso numerose iniziative continua ad arricchire l'offerta per i giovani della città.

‘Difendersi per crescere’

Va proprio in questa direzione anche l'ultima proposta Pag ‘Difendersi per crescere’, presentata in Municipio dall'assessore comunale ai Giovani con la funzionaria Donatella Rocco e Anna Devivi, direttore tecnico dell'associazione Karate Do Trieste: l'avvio di un corso gratuito di autodifesa, che comprenderà 5 lezioni per giovani donne in collaborazione con l'associazione Karate Do Trieste, ideato a seguito di alcuni episodi di aggressione e violenza accaduti di recente nella nostra città. Acquisire consapevolezza significa riuscire a essere più forti grazie alla presa di coscienza delle proprie potenzialità.

Il percorso è aperto a tutti

Un'occasione importante che sarà ripetuta, un percorso pensato soprattutto per cittadine dai 18 ai 30 anni, al fine di educare e lavorare sulla prevenzione e sugli strumenti di difesa sia sul piano fisico per la consapevolezza corporea che riguardo agli atteggiamenti più idonei da assumere, scongiurando azioni di eventuali malintenzionati, mettendo in atto strategie opportune. Il corso è aperto anche a eventuali rappresentanti del sesso maschile che volessero mettersi alla prova. In collaborazione con l'associazione Makoto, è inoltre in programma un progetto che coinvolgerà anche gli studenti delle scuole, nell'ambito dell’alternanza ‘scuola-lavoro’, per la prevenzione degli stereotipi di genere che vedrà la partecipazione anche del Goap. Gli incontri del corso di autodifesa si svolgeranno nelle giornate di sabato, a partire dal 3 febbraio, con orario 17.30 – 19, nello spazio teatro/palestra del Polo Giovani Toti, con ingresso in via del Castello 1. Le iscrizioni vanno inviate entro il 24 gennaio alla mail pologiovani.toti@comune.trieste.it.

Info: www.retecivica.trieste.it, pag.comune.trieste.it, www.karatedotrieste.org e la pagina Facebook ProgettoAreaGiovani.