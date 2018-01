Perlasca, il coraggio di dire no commuove il Rossetti

TRIESTE - A meno di un anno di distanza ritorna in calendario al Politeama Rossetti il Perlasca di Alessandro Albertin. ​Il successo della passata stagione ha portato alla riproposizione di altre quattro repliche che sono andate letteralmente a ruba per la soddisfazione dell'attore di Maserà, provincia di Padova. Luogo di origine da menzionare in quanto è il medesimo di Giorgio Perlasca, ai molti conosciuto come lo Schindler italiano.

La storia è ben nota laddove, in quel di Budapest durante la Seconda Guerra Mondiale, Giorgio Perlasca ha il "Coraggio di dire no" allo sterminio degli ebrei e si inventa prima collaboratore poi addirittura console spagnolo riuscendo a salvare - si calcola - oltre 5000 persone. Sulla regia minimalista di Michela Ottolini l'intensità dell'interpretazione di Albertin ti inchioda alla poltrona per oltre un'ora e mezza spaziando da attimi di tensione che si taglia con il coltello ammutolendo la sala ad altri dove si trasforma in vero e proprio mattatore che strappa sorrisi amari, catartici, liberatori.

One-man-show che interpreta oltre al protagonista, il console spagnolo, la segretaria, funzionari delle Croci Frecciate ungheresi, ufficiali delle SS con una mimica facciale a tratti inquietante, da vero trasformista. Terribile è l'incontro tra il Nostro e Adolf Eichmann alla stazione dei treni della capitale magiara: la banalità del male vs la banalità del bene con Perlasca che gliela fa sotto il naso riuscendo a salvare diversi bambini che erano destinati ad Auschwitz servendosi dell'ingegno italiano (se mi si passa il termine), quell'arte di sapersi arrangiare mista ad un pizzico di irriverente simpatia che il grande Ugo Tognazzi battezzerà come "supercazzola".

Il Coraggio di dire no, titolo azzeccato quanto di stretta attualità nell'epoca dove per "arrivare" devi per forza essere uno yes-man. E fa piacere notare la presenza di tanti giovani, di tante scolaresche, a testimonianza di quanto sia importante studiare nella scuole un personaggio, un eroe (è proprio il caso di usare questa parola, troppo spesso inflazionata!) di questo calibro. Va bene Garibaldi, Mazzini, Cavour. Ma Perlasca è Perlasca.

Cuore dello spettacolo quando a Jorge (nel frattempo aveva cambiato nome per risultare più credibile in quella "rappresentazione") viene chiesto come avesse trovato tutto quel coraggio, mettendo a rischio la propria vita per salvare quella degli altri; "lei che cosa avrebbe fatto?" - la risposta che rimbomba in un baratro di silenzio annodandoti la gola. Così una leggenda ebraica narra che ci siano trentasei Giusti, che non sanno di esserlo, e che quando il male sta per prendere il sopravvento escono allo scoperto e salvano il mondo. E noi? E noi, che cosa avremmo fatto?