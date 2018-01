L'Alma Trieste cade sul campo di Forlì

TRIESTE - L'Alma Trieste esce sconfitta dalla Unieuro Arena di Forlì per 78 a 76. Si tratta della terza sconfitta, sempre in trasferta, in questo campionato della formazione di coach Dalmasson che era priva di Cittadini e che ha dovuto rinunciare per una parte della gara all'apporto del playmaker Fernandez, infortunatosi in uno scontro con l'ex Diliegro ad inizio secondo quarto.

I giuliani sono arrivati alla fine del terzo quarto con 8 lunghezze di vantaggio, frutto di una buona prestazione di squadra in cui sono emersi Cavaliero (19 punti) e Prandin (12 punti), ma negli ultimi dieci minuti, vinti da Forlì con il parziale di 21 a 11, sono calati di intensità ed hanno subito la rimonta dei padroni di casa ben condotti dal playmaker israeliano Naimy.



Unieuro Forlì - Alma Pallacanestro Trieste 78-76 (22-25, 43-44, 57-65)

Unieuro Forlì : Darryl joshua Jackson 24 (5/10, 2/8), Dane Diliegro 20 (8/12, 0/0), Yuval Naimy 18 (3/9, 2/5), Giovanni Severini 6 (3/6, 0/1), Davide Bonacini 6 (1/4, 0/0), Riccardo Castelli 2 (0/1, 0/1), Quirino De laurentiis 1 (0/1, 0/1), Iba koite Thiam 1 (0/0, 0/0), Luca Campori 0 (0/0, 0/0), Alessandro Pinza n.e., Matteo Fallucca n.e.. All. Valli.

Alma Pallacanestro Trieste: Daniele Cavaliero 19 (0/1, 4/9), Javonte damar Green 14 (7/12, 0/0), Matteo Da ros 12 (5/9, 0/1), Roberto Prandin 12 (3/4, 2/4), Juan Fernandez 6 (0/0, 2/3), Giga Janelidze 6 (1/4, 0/0), Federico Loschi 5 (1/1, 1/2), Laurence Bowers 2 (1/2, 0/1), Lorenzo Baldasso 0 (0/3, 0/1), Andrea Coronica 0 (0/0, 0/0), Lodovico Deangeli n.e., Matteo Babich n.e.. All. Dalmasson