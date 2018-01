Spaccia in strada: la polizia arresta un 25enne

TRIESTE – Lo notano mentre spacciano, cercano di fermalo ma fugge, gettando lo stupefacente in strada. Arrestato un kosovaro di 25 anni. Si tratta di H. E. classe 1993, nato in Kosovo, manovale, richiedente asilo politico, e responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di ‘marijuana’, gravato da precedenti di polizia per rapina, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale.

Servizi si prevenzione

Nel pomeriggio del 22 gennaio, gli agenti della squadra mobile di Trieste, nell’ambito di mirati servizi volti alla prevenzione e contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha individuato in piazza Goldoni il kosovaro intento a dialogare con alcuni giovani; seguito, è stato notato mentre si recava, assiem agli stessi ragazzi, in via Baiamonti, dove si è avvicinato a una Golf parcheggiata, dalla quale ha preso un involucro che poi si è messo in tasca.

La fuga

Ritenendosi che H. E. potesse avere prelevato dello stupefacente destinato allo spaccio, gli agenti hanno fatto un controllo, ma questi, appena fermato, ha tentato di darsi alla fuga, gettando via l’imballo che aveva con sé e le chiavi della vettura. I poliziotti hanno recuperato quanto lanciato dal 25enne kosovaro e verificato che all’interno della confezione c’era della sostanza stupefacente: oltre 100 grammi di marijuana. Sottoposto a perquisizione il veicolo, all’interno è stata trovata un’altra confezione di stupefacente del medesimo tipo per altri 100 grammi circa, oltre un bilancino di precisione.

Il carcere

Nel frattempo H. E. è stato rintracciato, sempre in via Baiamonti, e condotto alla propria abitazione, dove è stata effettuata una perquisizione domiciliare, con l’ausilio di unità cinofila della guardia di finanza. Sulla scorta degli elementi raccolti, il kosovaro è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e condotto alla locale casa circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste che coordina le indagini.