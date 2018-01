Auto contro moto in via dell'Istria: 18enne finisce all'ospedale

TRIESTE - Auto contro moto: il centauro viene sbalzato via dal mezzo e finisce contro i bidoni della spazzatura. L’incidente si è verificato attorno alle 8 del mattino di venerdì 26 gennaio in via dell'Istria, all’altezza del civico 57.

I fatti

A bordo del mezzo a due ruote c’era un 18enne che, a seguito dell’impatto con un’automobile, è stato sbalzato finendo contro i bidoni delle immondizie. E’ stato subito chiamato il numero unico di emergenza, 112. Di lì a poco sono giunti sul posto i sanitari del 118, con un’ambulanza, in codice Giallo, e la polizia locale che si è occupata dei rilievi del caso. Il ragazzo, che è sempre rimasto cosciente, avrebbe riportato un trauma agli arti inferiori, e delle contusioni multiple. Dopo la valutazione del ferito sul posto, il giovane è stato portato al pronto soccorso di Cattinara. Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità.