Ambiente: a Trieste convegno su Retracking ed economia circolare

TRIESTE - Lunedì 29 gennaio a partire dalle ore 14 a Trieste, nella sala Predonzani del palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia, in via dell'Orologio 1, si terrà il convegno 'Retracking. Verso l'economia circolare: la tracciabilità dei manufatti in Compositi Fibro Rinforzati', che fungerà anche da conferenza di lancio del relativo progetto Interreg Italia Slovenia.

Durante l'evento, il Polo tecnologico di Pordenone, in qualità di lead partner del progetto, presenterà l'utilizzo di nuove tecnologie per la tracciabilità e il riciclo dei manufatti compositi fibro rinforzati (Cfr) per ridurne i costi e renderli riutilizzabili nell'impiego di nuovi prodotti ecocompatibili.



L'iniziativa, che si svolgerà interamente in lingua inglese, si rivolge in particolare a coloro che utilizzano nella produzione materiali polimerici compositi rinforzati con fibra di vetro e cercano soluzioni migliori per i loro prodotti valorizzandone il riciclo; ai fornitori pubblici municipali e ai fornitori privati dell'industria che operano nella raccolta e nella gestione dei rifiuti; ai soggetti interessati alle nuove tecnologie e al loro sviluppo e alla logistica inversa per la valorizzare i prodotti che hanno esaurito il loro ciclo di vita, oltre che alle persone desiderose di conoscere l'economia circolare e le opportunità da essa offerte. Per maggiori informazioni www.regione.fvg.it.