Altra trasferta amara per l'Alma Imola

TRIESTE - L'Alma Trieste esce sconfitta dal Pala Ruggi di Imola per 77 a 74. Si tratta della quarta sconfitta consecutiva in trasferta per la formazione di coach Dalmasson, ancora imbattuta tra le mura dell'Alma Arena.

Dopo i primi due quarti, che hanno visto gli ospiti sempre in vantaggio con buone prestazioni degli americani Green e Bowers ed il supporto di Fernandez, nel terzo periodo Imola con i canestri di Bell riesce ad impattare a fine tempo sul 58 pari. Negli ultimi dieci minuti, i padroni si mantengono sempre in vantaggio, arrivando fino a +9, ma nelle azioni finali Trieste ha due volte la possibilità di impattare il match, prima con Green, che sbaglia due tiri liberi e poi con una bomba uscita di Fernandez.



Andrea Costa Imola Basket - Alma Pallacanestro Trieste 77-74 (21-24, 39-45, 58-58) 18-21, 19-13, 19-16)

Andrea Costa Imola Basket: David Bell 20 (3/5, 4/6), Patricio Prato 12 (2/5, 2/3), Giovanni Gasparin 11 (4/6, 1/1), Jeremiah Wilson 9 (1/2, 2/2), Davide Alviti 8 (3/5, 0/1), Michele Maggioli 7 (1/4, 1/2), Lorenzo Penna 6 (2/8, 0/4), Alessandro Simioni 4 (1/2, 0/0), Davide Toffali 0 (0/0, 0/0), Massimilian Cai n.e., Matteo Turrini n.e., Tommaso Rossi n.e.. All. Cavina.

Alma Pallacanestro Trieste: Laurence Bowers 16 (6/10, 0/3), Juan Fernandez 15 (6/10, 1/5), Javonte damar Green 15 (5/7, 1/2), Lorenzo Baldasso 11 (1/3, 3/6), Matteo Da ros 8 (2/6, 0/2), Alessandro Cittadini 6 (3/6, 0/0), Federico Loschi 3 (0/1, 1/2), Daniele Cavaliero 0 (0/1, 0/0), Roberto Prandin 0 (0/1, 0/1), Giga Janelidze 0 (0/0, 0/0), Lodovico Deangeli n.e., Matteo Babich n.e.. All. Dalmasson.