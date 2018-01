Illy: «Gentiloni bis soluzione migliore»

TRIESTE - «Squadra vincente non si cambia. Gentiloni ha continuato dal governo precedente con una squadra di ministri di grandi capacità e dinamismo: Padoan, Franceschini, Delrio. Vedo un Gentiloni due come la migliore delle soluzioni. Renzi credo sia consapevole di questo, ha fatto delle cose buone, con molto coraggio, ed anche errori, che gli sono costati più delle cose buone che ha fatto». E' il parere di Riccardo Illy, candidato al Senato nel collegio uninominale di Trieste e Gorizia, espresso in una lunga intervista all'Ansa.



L'industriale ha ricordato anche una vecchia ipotesi di Mario Draghi premier: «In precedenza sembrava una ipotesi lontana, ma la sua carica scade nel 2019. Nella malaugurata ipotesi che si arrivi a un governo delle larghe intese potrebbe esserci un avvicendamento con Draghi. Può succedere di tutto però io un ruolo importante per Draghi lo vedo», ha concluso.