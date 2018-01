Una borsa di studio “per rendere l’Italia un posto migliore”: cercasi talenti originali

FVG - Le borse di studio sono solo per nerd? Non più! European-funding-guide.eu, la start-up sociale europea, sta collaborando con il suo partner, idealo, per premiare con 10 borse di studio del valore totale di 90 mila euro, studenti che hanno un talento speciale. Il sostegno economico andrà a persone eccezionali che si sono distinte per il loro talento eccezionale o per i loro instancabili sforzi per fare la vera differenza nel mondo. Il portale di comparazione prezzi idealo, con il supporto del team di european-funding-guide.eu , intende valorizzare i talenti originali che stanno lavorando sodo per rendere l’Italia un posto migliore in cui vivere.

Per il bene del nostro futuro

La dottoressa Mira Maier, co-fondatrice e amministratrice delegata di european-funding-guide.eu, spiega: «Per il bene del nostro futuro, dobbiamo supportare i talenti veramente creativi. Le loro idee, la loro energia e la loro dedizione, sono quello che porterà vero progresso in questo mondo. Talenti come questi sono spesso notati per i loro voti e non per le loro personalità.» Il nuovo programma di borsa di studio ha lo scopo di rompere le barriere economiche e fornire ai beneficiari il supporto di cui hanno bisogno per espandere le loro idee e visioni distintive. Il country manager di idealo per l’Italia, Fabio Plebani, riassume: «Noi crediamo che servano talenti con un’ampia gamma di conoscenze per fare veri passi avanti nella società e che l’innovazione nasca sempre da spiriti liberi e indipendenti. In Italia, però, il sostegno di talenti è ancora molto limitato. Per questo, riguardo al supporto economico, ci siamo impegnati affinché sia data grande enfasi all’individualità».

Supporto

Assegnata dal portale di comparazione prezzi idealo.it, con il supporto della start-up sociale europea european-funding-guide.eu, che attualmente opera all’interno del più completo motore di ricerca per borse di studio in Italia. I candidati devono essere studenti con un talento fuori dall’ordinario o che si sono impegnati a migliorare il mondo. I premi: 10 borse di studio complete per un valore complessivo di 90 mila euro. Candidature entro il 15 aprile 2018.

I candidati sono tra le persone più talentuose in Europa

L’amante della natura: sta studiando amministrazione d’azienda, ha camminato dal Messico al Canada – 4.300 chilometri – solo con una tenda e uno zaino, per ricordare a tutti l’importanza dell’ambiente naturale.

Il fondatore di ONG: studia marketing, e ha creato un’organizzazione che fonda orfanotrofi in Camerun.

L’inventore dell’app per confessioni: è uno studente di amministrazione d’azienda che non riesce a smettere di inventare cose nuove – inclusa un’app per confessioni.

Per tutti, ad eccezione degli ambiziosi accademici: borsa di studio per «studenti nella media»

Attraverso questo programma unico, european-funding-guide.eu intende sfatare il mito che le borse di studio siano solo per gli studenti accademicamente dotati. L’innovativa start-up sociale europea ha distribuito 49 borse di studio per un valore di 480.000€ a persone «ordinarie». I voti non giocano nessun ruolo ai fini dell’assegnazione dei premi: «Le borse di studio non dovrebbero essere solo per persone con voti perfetti o impegno civico eccezionale» ha detto la Dottoressa Maier. «Ogni studente ne merita una. Vogliamo renderle disponibili per le masse. Le borse di studio non dovrebbero più essere associate alle élite, ma dovrebbero essere un sostegno disponibile per chiunque.» Tra le sovvenzioni assegnate da european-funding-guide.eu ci sono quelle per studenti medi e «atipici», e quelle per l’ansia da test e anti stress.

