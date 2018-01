Commercio itinerante sul lungomare di Barcola: domande entro il 14 marzo

TRIESTE - Il Comune di Trieste informa che quest'anno, per l'esercizio del commercio itinerante sul Lungomare Benedetto Croce di Barcola, saranno rilasciate autorizzazioni di durata triennale, in luogo delle precedenti autorizzazioni annuali.

Settori

Più precisamente per gli anni 2018, 2019, 2020 le autorizzazioni rilasciabili saranno tre per il settore merceologico di vendita alimentare e 3 per il settore merceologico di vendita non alimentare. Requisiti, prescrizioni e modalità della compilazione delle domande - che dovranno pervenire entro e non oltre il 14 marzo alle 12, al Comune di Trieste, Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare, piazza Unità d'Italia 4 - sono elencati nell'avviso pubblico all'Albo Pretorio on line della Rete Civica e sono disponibili all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp), in via Procureria.