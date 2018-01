All'Immaginario Scientifico spazio ai piccoli ‘Scienziati della domenica’

TRIESTE - All'Immaginario Scientifico di Trieste i bambini da 5 a 10 anni possono diventare scienziati per un giorno: domenica 4 febbraio al museo della scienza dove tutto è da toccare, torna l'appuntamento con i laboratori ludo-didattici per bambini ‘Scienziati della domenica’. In vista del Carnevale, dove musica e colori sono protagonisti, alle 11 e alle 15, i piccoli curiosi di scienza costruiranno uno speciale strumento musicale, che grazie ai materiali utilizzati e alle vibrazioni prodotte permetterà di ronzare con api e zanzare! La costruzione guidata aiuterà a incentivare la manualità e la creatività, mentre si avrà modo di ragionare sulla fisica del suono. Il costo del laboratorio è di 7 euro a bambino, che include l’ingresso al museo. Iscrizioni sul sito www.immaginarioscientifico.it (pagina ‘Le attività del mese al museo di Trieste’).

Il mondo della scienza

All'Immaginario Scientifico inoltre, nell'orario d'apertura dalle 10 alle 18 i visitatori di ogni età potranno addentrarsi nel mondo della scienza, sperimentando liberamente sui diversi ‘exhibit hands-on’, come gli specchi, i giochi di luci, ombre, forme e colori. Nello spazio Kaleido sarà possibile immergersi nella multivisione De Revolutionibus, che attraverso immagini, brevi testi e musiche originali presenta le pietre miliari del progresso scientifico, immergendole nel flusso degli eventi della politica, dell’arte e della letteratura. Non può mancare poi una visita guidata ai pianeti e alle costellazioni visibili nel cielo di febbraio, all'interno della cupola del planetario.

Informazioni: 040 224424, www.immaginarioscientifico.it.