Tre incidenti stradali (con feriti) a Trieste e dintorni

TRIESTE – Tre incidenti stradali si sono verificati nella prima mattinata di giovedì primo febbraio a Trieste e dintorni.

Alle 8.36 un primo sinistro c’è stato sulla strada statale 202 Valmaura in direzione Gabrovizza. Un’auto è finita ruote all’aria. Una persona è rimasta ferita in modo lieve ed è stata trasportata all’ospedale di Cattinara per accertamenti. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti carabinieri e Vigili del Fuoco.

Alle 8.50, in piazza dei Foraggi, due vetture si sono scontrate. Anche in questo caso una persona è rimasta ferita in modo lieve ed è stata accompagnata al Pronto Soccorso di Cattinara da un’ambulanza del 118. Sul posto, per i rilievi, la Polizia di Stato.

L’ultimo incidente si è verificato alle 9.24 sulla strada per Basovizza. A causa di un tamponamento tra più vetture, una persona è rimasta ferita in maniera seria: stabilizzata sul posto dal personale del 118, è stata portata in ospedale. Sul posto anche Vigili del Fuoco e Polizia di stato.