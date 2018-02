Vietato arrampicarsi sugli alberi: multati due ragazzi

TRIESTE - Arrampicarsi sugli alberi dei giardini pubblici non soltanto è pericoloso ma è vietato, come lo è per 'monumenti, arredi e altri beni pubblici', come riporta il nuovo Regolamento di Polizia urbana.



Per questa ragione due ragazzi, un minorenne e un diciottenne, che invece di essere a scuola hanno mimato gesta alpinistiche o tropicali, sono stati multati a Trieste con la sanzione di 500 euro ciascuno. I vigili urbani sostengono che i due ragazzi avessero marinato la scuola poiché una pattuglia in abiti civili nel corso di un servizio di controllo e prevenzione del degrado urbano nel Giardino Basevi li ha sorpresi tra i rami a sei metri d'altezza.



A quel punto i vigili si sono qualificati, hanno invitato i due ragazzi a scendere, assistendoli nella discesa e poi hanno loro comminato la sanzione.