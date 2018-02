Maltempo: bora forte, si ribalta camion sulle Rive

TRIESTE - Un camion si è ribaltato sabato mattina a causa delle forti raffiche di bora che soffia da venerdì sera sulla città con intensità crescente.



Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve. L'incidente è avvenuto sabato mattina poco prima delle 8.30 sul lungomare triestino in Riva Nazario Sauro, davanti a Piazza Unità, una zona particolarmente battuta dal vento.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere il camion, la polizia locale e ambulanze che hanno trasportato le tre persone, ferite in modo lieve, all'ospedale di Cattinara.