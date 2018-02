Al via la 27^ edizione per il Carnevale di Trieste

TRIESTE - Il corso mascherato di Martedì Grasso, come ogni anno, assegnerà il Palio di Trieste a uno dei sette rioni in lizza tra i quali si registra un nuovo ingresso: per la prima volta, infatti, si affaccia alla sfilata il rione di Rozzol. Mentre si sta instancabilmente lavorando alla realizzazione dei costumi per la sfilata di Martedì Grasso (il 13 febbraio) Trieste sta per tuffarsi di nuovo nel festoso clima di Carnevale, pronta a ospitare la 27^ edizione dell’evento che assegnerà l'ambito Palio, attualmente detenuto da Servola. E, grazie al sostegno del Comune, co-organizzatore dell'evento, della Regione Friuli Venezia Giulia e alla collaborazione di Trieste Trasporti, anche quest’anno sarà un’edizione ricca di novità, sorprese e divertimento.

Festa dei bambini

Quello di Trieste è da sempre il Carnevale dei più piccoli e anche quest'anno saranno soprattutto i bambini delle scuole e dei ricreatori comunali i veri protagonisti della festa. L’appuntamento è infatti, come sempre, nei nidi, nelle scuole dell'infanzia e nei ricreatori del Comune. Non a caso una delle novità di quest’anno sarà la ‘sfilata dei Ricreatori’ in programma, a Servola, venerdì 9 febbraio, alle 16.30. Appuntamenti masherati e sfilate rionali non mancheranno nemmeno a San Giovanni, Roiano, Borgo San Sergio, Barriera Vecchia e Valmaura. A grande richiesta, inoltre, tornano anche la musica e l’animazione in piazza per i più piccoli in piazza Unità sabato 10 febbraio, dalle 14 e domenica 11 febbraio, dalle 10.

Martedì Grasso

Il percorso della sfilata sarà lo stesso dell'anno passato: da piazza Oberdan si snoderà lungo via Carducci, via Reti, via Imbriani e Corso Italia per sfociare in piazza dell'Unità d'Italia, dove si concluderà e dove, in attesa del verdetto e al termine delle premiazioni, si scatenerà il ballo con dj. Sul palco ci saranno le scenografie e l’animazione a cura di Step by Step e il Gruppo Zumba e Salsation Trieste.

L’impegno sociale

E quest’anno al Carnevale di Trieste ci sarà spazio anche per l’impegno sociale. A precedere le premiazioni, è infatti in programma l'esibizione del gruppo ‘Aperitivo silenzioso’ con Barbara Cova e Francesca Lisjak (presidente dell’Ente Nazionale Sordi Fvg), che assieme agli amici della Lis, interpreteranno tre brani con la lingua dei segni, unendo così al divertimento l'impegno sociale. L’incontro è pubblico, aperto a tutti.

L'intero programma è disponibile qui.