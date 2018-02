Prosecco e Opicina: aperti e attivi i punti per la distribuzione del sale

TRIESTE - In considerazione della possibilità di precipitazioni nevose, il Comune di Trieste informa che martedì 6 febbraio, dalle 14 alle 17, saranno aperti e attivi per la distribuzione di sale alla cittadinanza il Centro Civico di Prosecco (via di Prosecco 159), il Centro rifiuti ingombranti di Opicina (strada per Vienna 84/a) e la sede della VI Circoscrizione di Rotonda del Boschetto.