In una giornata evade due volte: arrestato dai carabinieri 63enne

TRIESTE – Evade dai domiciliari due volte in giorno. I carabinieri lo trovano a passeggio in città e lo arrestano.

Controlli

I militari del nucleo radiomobile di Trieste, nella giornata di lunedì 5 febbraio, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio nel centro città, hanno arrestato in flagranza di reato, per evasione, P.M., queste le iniziali un 63enne croato.

Recidivo

L’uomo, in regime di detenzione domiciliare, è stato notato una prima volta nel corso della mattinata da una pattuglia del nucleo radiomobile mentre passeggiava nel centro città. Accertato che si trovava fuori casa senza permesso, è stato dichiarato in arresto per evasione e, dopo le formalità di rito, è stato ricondotto presso la propria abitazione e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Poco dopo, verso sera, i carabinieri lo hanno nuovamente trovato ‘a spasso’ per la città, questa volta nella zona di San Giovanni. Lo hanno quindi arrestato una seconda volta e questa volta accompagnato al Coroneo.