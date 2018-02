Trieste: motociclista finisce all'ospedale dopo lo schianto contro un'auto

TRIESTE – Erano da poco passate le 15.30 del 6 febbraio, quando in via Carnaro, all’altezza del civico 75, prima della galleria, in direzione Cattinara, un mezzo a due ruote si è scontrato contro un’auto. Ad avere la peggio il motociclista.

Dopo la chiamata al numero unico di emergenza, 112, sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza. I sanitari, dopo aver stabilizzato il paziente, lo hanno trasportato al pronto soccorso di Cattinara in codice giallo. Resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.