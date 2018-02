Tecnologia: sfide Ict al centro dell'Open day Insiel

TRIESTE - Le opportunità offerte dalla rivoluzione tecnologica con la nascita di nuove professioni, l'importanza della digitalizzazione, lo sviluppo delle infrastrutture Ict e la sfida rappresentata dalla progettazione e realizzazione di strutture telematiche in grado di dialogare agilmente tra loro. Sono stati questi i principali temi emersi durante le prime ore dell'Open day di Insiel al quale hanno partecipato numerosi studenti dell'Istituto nautico Tomaso di Savoia e dell'Istituto tecnico Volta di Trieste, presenti anche la presidente della Regione, Debora Serracchiani, e il presidente di Insiel, Simone Puksic.



Nel corso dell'incontro, al quale è seguita una visita al data center dell'azienda, è stata rimarcata l'importanza di mettere in contatto il mondo del sapere con quello del lavoro, come nel caso del porto di Trieste, il cui sistema logistico sta subendo una totale digitalizzazione con il coinvolgimento diretto di Area science park e Insiel. L'Open Day della società informatica in house della Regione si inquadra nell'ambito della Settimana dell'amministrazione aperta, iniziativa promossa a livello nazionale dal Dipartimento della funzione pubblica per diffondere la cultura della trasparenza e della partecipazione.



Nell'arco della giornata saranno oltre 400 i partecipanti iscritti all'evento che parteciperanno a tour guidati al data center, il cuore pulsante di Insiel che assicura la continuità dei servizi erogati alle pubbliche amministrazioni regionali e ai cittadini del Friuli Venezia Giulia, e al Network operations center (Noc), che si occupa del monitoraggio, della gestione e manutenzione delle reti di comunicazione regionale. L'iniziativa vede una rilevante partecipazione delle scuole e proprio per questo a chiusura di ogni tour Fvg Digital Academy, il servizio di formazione di Insiel, presenterà i progetti, le finalità e i risultati conseguiti nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro.