LegaVela: l’evento under 19 a Trieste durante la Barcolana

TRIESTE - La Lega Italiana Vela ha annunciato i cinque appuntamenti «in mare» del Campionato Italiano per Club che vedrà Trieste ospitare una delle tappe della stagione 2018, anche quest’anno supportata da Banca Aletti, Official Sponsor.

Il campionato italiano per club

Si comincia da Livorno, dove l’Accademia Navale e il Circolo Vela Antignano organizzeranno la prima tappa di selezione: le regate si svolgeranno dal 19 al 22 aprile e saranno parte del programma velico della celebre «Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno 2018». Sarà invece la Fraglia Vela Malcesine ad ospitare, dal 5 all’8 luglio, l’evento della seconda selezione nazionale. La locale Fraglia Vela, con le sue splendide strutture e la «macchina del vento» garantita dalla termica dell’Alto Garda, è una location eccezionale per la sfida tra Club in vista della finale. I Club selezionati per la finale avranno meno di due mesi di tempo per allenarsi: l’evento conclusivo della stagione per Club, che assegnerà il titolo di Club Campione d’Italia e la qualificazione alla Sailing Champions League 2019, si svolgerà dal 27 al 30 settembre nella splendida cornice di Porto Cervo e con la formidabile organizzazione dello Yacht Club Costa Smeralda.

L’under 19

Dopo la positiva esperienza del Kick off 2017 di Crotone, debutterà ufficialmente il Campionato Italiano per Squadre di Club Under 19. L’evento, organizzato dalla Società Velica di Barcola e Grignano, si disputerà a Trieste, dal 5 al 7 ottobre 2018, nell’ambito delle regate collegate alla Barcolana, e qualificherà i Club che parteciperanno alla Youth Sailing Champions League 2019.

Il campionato femminile

Dopo avere realizzato l’Under 19, la Lega Italiana Vela non si ferma e rilancia organizzando anche il Kick off del Campionato Femminile per Club, un format che l’International Sailing League Association – ISLA ha subito fatto proprio. La location e la data sono ancora in fase di definizione ma saranno ufficializzate in breve tempo.

Sailing Champions league

Trieste ancora protagonista anche a livello internazionale: lo Yacht Club Adriaco, con il secondo posto conquistato nel Campionato Italiano 2017, si è infatti qualificato per il Campionato Internazionale 2018 della Sailing Champions League, schierando l’equipaggio vincitore del mondiale J70 Corinthian: Gianfranco ed Emanuele Noè, Andrea Micalli e Samuele Maria Semi. L’Adriaco regaterà ad agosto nella seconda tappa di selezione della SCL a San Pietroburgo insieme agli altri Yacht Club qualificatisi nelle rispettive leghe nazionali, in compagnia del vincitore del Campionato Italiano per Club 2017, il Circolo Canottieri Aniene, capitano anche qui da un triestino d’eccezione, Lorenzo Bressani. «Siamo davvero entusiasti di questa stagione che sta per iniziare e che coinvolge ormai oltre 40 Club - ha commentato il Presidente della Lega Italiana Vela, Roberto Emanuele de Felice. L’organizzazione del Kick off del Campionato Femminile per Club, la conferma dell’Under 19 anche a livello internazionale e la partnership con due prestigiosi eventi internazionali, quali la Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno e la Barcolana di Trieste, dimostrano da soli il successo del format della Lega Italiana Vela e ci consentono di offrire ai nostri Club spettacolari regate, sia in mare che a terra, e ai nostri sponsor prestigiosi contesti nei quali promuovere il loro brand. Un particolare ringraziamento deve essere tributato alla Federazione Italiana Vela, che da sempre supporta la Legavela e che ha istituito il titolo di Campione d’Italia a Squadre di Club».

Stagione di crescita

«Sarà una stagione di grande crescita - ha commentato il Vice Presidente Esecutivo della Liv, Alessandro Maria Rinaldi - nella quale puntiamo a coinvolgere il pubblico e gli sponsor, vista la potenziale, elevata visibilità. Un ringraziamento va a Banca Aletti, che ha scelto di essere partner della Liv anche per il 2018, condividendo con noi i valori e un progetto di sviluppo delle attività nei Club. Il 2018 sarà anche il secondo anno di attività e gestione della flotta di imbarcazioni della Legavela Servizi, i dieci monotipi J70 che utilizzeremo nelle nostre regate e che garantiranno qualità tecnica e divertimento agli equipaggi. La flotta sta avendo grande seguito, ed è impiegata a livello nazionale e internazionale su molti campi di regata, dimostrando la validità del progetto costruito dalla LIV assieme ai Club aderenti».