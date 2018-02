Eventi a Trieste, 6 cose da fare venerdì 9 febbraio

TRIESTE – Concerti, teatro, il Carnevale e molto altro. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti dell'inizio del weekend.

Carnevale

Venerdì 9 febbraio dalle 16 alle 19, presso la sede del S.A.F.O.C. (Sindacato Autonomo Forze dell'Ordine in Congedo) di via Revoltella 39 si terrà l’edizione del 2018 della consueta festa in maschera ricca di giochi, attrazioni e sorprese. Ancora una volta, valori quali unità, legalità e solidarietà, che accomuna queste grandi famiglie, vengono così ben rappresentati in questo pomeriggio e possono costituire un vero esempio da portare avanti e trasmettere alle future generazioni.

Per i più piccoli

Venerdì 9, dalle 17 alle 18, al Punto Lettura Nuovo Guscio (via delle Monache 3, a San Giusto), appuntamento mensile con le letture e i consigli di Nati per Leggere, per famiglie con bambini da 0 a 6 anni.

Carnevale per le strade

Appuntamento con il Carnevale in città ecco i dettagli: Barriera Vecchia alle 10 sfilata rionale di Barriera Vecchia con la Banda Refolo e la Banda Vecia Trieste con partenza dalla scuola Gaspardis di via Donadoni Borgo San Sergio, alle 10 sfilata rionale Servola, alle 16.30 sfilata dei Ricreatori comunali on partenza dal Ricreatorio Gentilli.

Swing night

Una volta al mese le Swing Night di Trieste Swing trovano casa in uno dei luoghi più caratteristici e significativi di Trieste. Lo storico Caffè San Marco mette a nostra disposizione la Sala grande.

Balletto

Al Teatro Orazio Bobbio, arriva il «Lago dei Cigni» di Cajkovskij con Maria Kichevska e Boban Kovachevs e la Compagnia Nazionale Raffaele Paganini.

Party

Al Molo IV, appuntamento imperdibile per i palati dei techno fan più esigenti ed affamati Ilario è il numero uno della scena techouse/techno internazionale e sta facendo ballare il mondo.