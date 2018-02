Mobilità urbana: città più sostenibili con il progetto Simpla, coordinato da Area Science Park

TRIESTE - Sono 12 i comuni di cinque diverse regioni italiane che, grazie all’aiuto di esperti di energia e mobilità, lavoreranno alla realizzazione di una strategia che renda le singole città più pulite, più ecologiche, più sostenibili. Sono le amministrazioni comunali selezionate dal progetto europeo Simpla, coordinato da Area Science Park, che nel corso del 2018 lavoreranno per armonizzare due strumenti che regolano l’assetto della città. Si tratta del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) e del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (Paes), entrambi promossi dall’Unione Europea per favorire la mobilità sostenibile (aree pedonali e ciclabili, trasporto pubblico, ecc.) e migliorare l’efficienza energetica, prediligendo le fonti rinnovabili.

Il risultato finale sarà duplice

Nella strategia di armonizzazione dei due piani le amministrazioni dei 12 comuni - Pordenone, Udine, Padova, Vicenza, Alessandria, Pavia, Livorno, Grosseto, Prato, Cesena, Parma e Ferrara – saranno seguite da esperti di ambiente, sostenibilità ed energia. Sono quelli di Area Science Park e di TRT- Trasporto e Territorio di Milano che aiuteranno i comuni a rendere compatibili i piani, semplificandone l’attuazione, riducendo i costi ed evitando duplicazioni. «Entrambi i piani, Pums e Paes, presentano attività e azioni che pur avendo obiettivi comuni, come il risparmio energico e la sostenibilità ambientale, sono raccolte e presentate in modo diverso - spiega Luca Mercatelli, project manager di Area Science Park. – Con il lavoro degli esperti vogliamo trovare una metodologia che renda tutte le azioni coerenti e compatibili tra di loro. Il risultato finale sarà duplice: da una parte l’utilizzo più efficace delle risorse disponibili e, dall’altra lo sviluppo di città più vivibili e accoglienti, meno inquinate e con più spazi verdi per i cittadini».

Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning

Quella in corso è la fase conclusiva di Simpla - Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning, progetto finanziato dal programma dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione «Horizon 2020» e che coinvolge 16 partner di 6 paesi europei (Italia, Spagna, Austria, Croazia, Romania e Bulgaria). Simpla, coordinato da Area Science Park, nasce con l’obiettivo di redigere linee guida per l’armonizzazione dei piani strategici comunali - PAES e PUMS - e sperimentarne l’applicazione in un gruppo di comuni selezionati in tutti i Paesi coinvolti. Alla fase di coaching personalizzata in base alle esigenze dei singoli comuni, ne è preceduta una di formazione, in aula e online, per condividere know-how ed esperienze nazionali e internazionali. Al percorso formativo, svoltosi a Trieste in Area Science Park lo sorso anno, hanno partecipato 14 amministrazioni comunali. Tra queste sono state, poi, selezionate quelle più all’avanguardia in materia di sviluppo urbano sostenibile, con cui attivare il coaching personalizzato che vede il suo avvio nelle prossime settimane.