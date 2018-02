L'Alma Trieste perde a Bologna e viene raggiunta in testa alla classifica

TRIESTE - Nel big-match della 5a giornata di ritorno, l'Alma Trieste cade sul campo della Consultinvest Bologna che la raggiunge in testa alla classifica del girone est di serie A2.

Come ci si aspettava, è stato un match vibrante e combattuto quello giocato in Emilia, in bilico fino agli ultimi secondi, anche se va riconosciuto a Bologna, ancora priva di uno straniero dopo la cessione di Legion a Mantova, di essere rimasta in vantaggio per quasi tutto l'incontro. Gli ospiti, ancora privi di Da Ros, hanno sofferto, inizialmente, l'intensità difensiva dei padroni di casa e le ottime prestazioni al tiro di Cinciarini e dell'ex Gandini e sono andati sotto anche di 12 punti (25-13), ma nella seconda frazione, complice l'attimo di 'follia' del bolognese Amici (espulso per somma di fallo antisportivo e fallo tecnico), si sono riportati in immediato contatto con Bologna facendo affidamento in attacco su un Bowers a tratti incontenibile.

Nella ripresa la Consultivest è tornata a distanziare i biancorossi con i canestri di Mancinelli, ma poi ha sofferto il ritorno di Trieste in cui Green, a lungo inconsistente in attacco, si è ridestato inchiodando un paio di schiacciate del suo repertorio. Si è giunti così ad un finale punto a punto, in cui l'Alma per un attimo ha pure messo la testa avanti con un canestro di Bowers (62-64), ma i canestri di Mancinelli e Cinciarini ed i tiri sbagliati dalla distanza di Cavaliero e Green hanno premiato al termine i padroni di casa.



Consultinvest Bologna - Alma Pallacanestro Trieste 71-65 (25-17, 39-36, 55-44)

Consultinvest Bologna : Daniele Cinciarini 21 (5/8, 3/5), Luca Gandini 15 (5/6, 0/2), Stefano Mancinelli 12 (2/7, 1/3), Matteo Chillo 6 (0/4, 0/0), Robert Fultz 5 (0/2, 1/4), Guido Rosselli 5 (1/4, 0/1), Nazzareno Italiano 3 (0/3, 1/2), Giovanni Pini 2 (1/3, 0/0), Alessandro Amici 2 (1/2, 0/1), Demetri Mccamey 0 (0/2, 0/2), Marco Montanari n.e., Pietro Boniciolli n.e.. All. Comuzzo.

Alma Pallacanestro Trieste: Laurence Bowers 19 (4/8, 3/4), Javonte damar Green 13 (2/6, 1/4), Daniele Cavaliero 9 (1/1, 2/5), Federico Loschi 6 (0/0, 1/6), Lorenzo Baldasso 6 (3/5, 0/2), Juan Fernandez 4 (1/6, 0/3), Roberto Prandin 4 (2/4, 0/0), Alessandro Cittadini 2 (0/3, 0/0), Andrea Coronica 2 (1/1, 0/1), Giga Janelidze 0 (0/0, 0/4), Lodovico Deangeli n.e., Matteo Schina n.e.. All. Dalmasson.