L'Electric Run Recharged: la prima tappa italiana a Trieste!

TRIESTE - Trieste sarà la prima tappa in Italia dell'Electric Run Recharged, la corsa più luminosa del pianeta, che si svolgerà di sera, sabato 16 giugno, con partenza alle 20.30, su un percorso di 5 chilometri che toccherà viale Miramare, Porto Vecchio e piazza dell'Unità d'Italia. L'iniziativa, realizzata dalla Vega Events, società specializzata in grandi eventi (Project X, Rivellino Sportland Festival ecc) in collaborazione con il Comune di Trieste, è stata presentata in anteprima al Municipio dal vicesindaco assieme a Matteo Bassi, direttore di produzione e Simone Bortolotti, presidente della società.

Altri eventi

Dopo i due grandi concerti già annunciati in programma nel corso dell'estate che vedranno protagonisti a Trieste gli Iron Maiden (il 17 luglio) e David Byrne (il 21 luglio) – è stato detto - è la volta di un evento straordinario che vedrà la nostra città – la prima in Italia – ad ospitare una serata di attività ludico-sportiva e tanto divertimento assicurato su un percorso che si svilupperà nei punti urbani più suggestivi, accompagnata da giochi di luce fluorescenti attraverso archi luminosi e da tanta musica per i circa 10 mila partecipanti previsti. L'arrivo sarà in piazza dell'Unità, dove sul palco allestito per l'occasione si esibiranno dj di fama internazionale e dove si terrà un concerto finale. I generi musicali spazieranno dalla pop alla dance.

In tutto il mondo

Un'iniziativa che ha già registrato grandi numeri in tutto il mondo: Miami, Las Vegas, Amsterdam, ma anche Australia, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Tailandia, Emirati Arabi. e che richiamerà tantissime persone anche dai Paesi vicini catalizzando i riflettori su Trieste con grande ritorno di immagine. E che è stata scelta proprio per le sue particolarità attrattive e le peculiarità storico-culturali che la rendono una città di straordinario interesse. Inoltre l'Amministrazione comunale ha da subito dimostrato grande disponibilità per ospitare un evento di forte richiamo per un vasto pubblico che avrà importanti ricadute nell'indotto del territorio, per cui – hanno specificato – si calcola una ripercussione economica di oltre 1 milione di euro tra alberghi, ristoranti, bar e trasporti.

Iscrizioni sul sito: www.electricrunitalia.it; email: m.bassi@vegaevents.it

I biglietti avranno il costo di 16.50 euro a persona e per ogni biglietto una quota sarà donata in beneficenza all'Area Giovani del Cro di Aviano.