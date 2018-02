Auto contro moto in via Giulia: grave un uomo

TRIESTE - Grave incidente nella mattinata del 12 febbraio in città. Non erano ancora le 11 del mattino quando, lungo via Giulia, all’altezza del civico 7, un’auto è finita contro una moto.

Ad avere la peggio il motociclista che è stato sbalzato dal mezzo che stava conducendo. L’impatto è stato piuttosto violento tanto che il centauro, un uomo di 61 anni, ha perso conoscenza. Rapida la telefonata al numero unico di emergenza, 112, che di lì a poco ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica, in codice rosso. Sul posto sono arrivati anche i vigili urbani di Trieste che si sono occupato dei rilievi del caso e di gestire il traffico per consentire i soccorsi in sicurezza. I sanitari hanno quindi valutato il paziente in loco e lo hanno caricato sul mezzo d’emergenza che si è diretto con la massima urgenza al pronto soccorso di Cattinara, sempre in codice rosso.