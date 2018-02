Trieste: frontale fra auto in via Giandomenico Tacco

TRIESTE - Scontro fra auto attorno alle 11.20, del 12 febbraio, a Trieste. L’incidente è avvenuto in via Giandomenico Tacco, all’angolo con via San Marco. Per cause in corso di accertamento delle autorità, i due mezzi si sono scontrate frontalmente.

Le persone che si trovavano al volante di entrambi i mezzi sono uscite autonomamente dai rispettivi veicoli e sono state accompagnate precauzionalmente all’ospedale per alcuni accertamenti. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale che si sta occupando degli accertamenti.