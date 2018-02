Trieste: il Carnevale entra nel vivo

TRIESTE - Martedì 13 febbraio, il Carnevale entra nel vivo con la 27esima edizione del Grande Corso Mascherato che assegnerà l'ambito Palio di Trieste detenuto da Servola.

I rioni

Sono sette quest'anno i rioni che si contendono il ‘Palio di Trieste’ 2018 (in ordine di sfilata): San Giovanni, Valmaura, Cittàvecchia San Giusto, Servola, Roiano, Barriera Vecchia e – per la prima volta – Rozzol. Questi i temi rionali del 2018: San Giovanni - ‘Dentro e fora’; Valmaura - ‘A Valmaura l'Emoticon mania porta gioia e allegria’; Cittavecchia San Giusto - ‘Jamaica no limits’; Servola - ‘Servola si tinge di rosa’; Roiano - ‘La luce’; Barriera Vecchia - ‘Coriandoli e serpentine’; Rozzol - ‘In fondo al mar’. Il percorso del Corso mascherato sarà lo stesso dell'anno passato, dimostratosi nel corso degli anni il più congeniale oltre che suggestivo. La sfilata prenderà il via alle 14 da Piazza Oberdan - accompagnata dallo speaker Maurizio Testi, da sette anni voce ufficiale del Carnevale di Trieste e si snoderà lungo via Carducci, via Reti, via Imbriani e Corso Italia per sfociare in piazza dell'Unità d'Italia, dove si concluderà e dove, in attesa del verdetto e al termine delle premiazioni, si scatenerà il ballo con dj.

Quello di Trieste è il Carnevale di tutti

Si attende una grande partecipazione di maschere e mascherine, coppie, singoli e gruppi spontanei anche quest'anno con un numero di iscritti finora in linea con le passate edizioni. Numerosi anche gli iscritti dai ricreatori e gli alunni delle scuole presenti all'interno dei gruppi rionali. Sarà presente come gruppo ospite direttamente dal Carnevale Carsico il carro di Basovizza, giunto quarto tra i carri con il tema Porto di Trieste Made in China e, fuori concorso, il gruppo rionale di Borgo San Sergio.

E quest’anno al Carnevale di Trieste ci sarà spazio anche per l’impegno sociale

A precedere le premiazioni, sarà infatti l'esibizione del gruppo ‘Aperitivo silenzioso’ con Barbara Cova e Francesca Lisjak (presidente Ens - Ente Nazionale Sordi Fvg), che assieme agli amici della LIS, interpreteranno tre brani con la lingua dei segni, unendo così al divertimento l'impegno sociale. L’incontro è pubblico, aperto a tutti ed è un appuntamento durante il quale Barbara e Francesca ‘canteranno’ con le mani, nella lingua dei segni, brani molto noti, accompagnate da un video sul quale scorreranno le parole del testo, per poter seguire parola e segno corrispondente.

Tre giudici

A valutare le maschere saranno due distinte giurie qualificate composte da 15 esperti: una per giudicare i rioni partecipanti alla sfilata e una seconda per le maschere e i gruppi iscritti singolarmente (bambini/adulti - maschera singola – coppia - gruppo). Tre giudici valuteranno la presentazione (elaborazione/realizzazione del tema), tre la realizzazione (confezionamento/originalità dei costumi), tre giudici si concentreranno sulla presentazione scenografica (brio/macchiettistica), mentre sei giudici valuteranno gruppi e maschere iscritti singolarmente.

Animazione

L'animazione in piazza Unità d'Italia durante il Corso Mascherato del 13 febbraio, prima e dopo le premiazioni, verrà curata anche quest'anno dallo showman triestino Mauro Manni, che sarà affiancato dallo Staff del ‘Summer fest People’ con Stewie Dj. Sul palco scenografie e animazione a cura di Step by Step, il nuovo modo di divertirsi in compagnia attraverso il ballo con Natalya Kobzar, Antonella Di Nubila e Diego ‘Fuego’ e il Gruppo Zumba e Salsation Trieste.

La sfilata

La registrazione della sfilata andrà in onda su Tele Antenna (Canale 665 del digitale terrestre) venerdì 16 febbraio, alle ore 21.05, sabato 17 febbraio, alle ore 14.30, e domenica 18 febbraio, alle ore 16.30. Sul sito www.radiopuntozero.it sarà possibile assistere alla diretta streaming del Corso Mascherato grazie alla webcam collocata alla sede dell'emittente di Corso Italia.

Il funerale

In serata, la festa su sposterà nei locali di Servola dove poi, alle 24, si terrà la Veglia funebre per il povero Cornelio.

Mercoledì delle Ceneri

Ultimo spettacolare atto del Carnevale, il Mercoledì delle Ceneri con i rituali Funerali che si tengono sia a Servola che a San Giovanni. A Servola, il Corteo funebre accompagnato dalla Banda Refolo partirà alle 15.30 con moglie, amante e figli addolorati per concludersi con il consueto e pittoresco Rogo. A San Giovanni le Esequie si terranno invece dalle ore 16 in Piazza Volontari Giuliani, dove il morto darà i numeri per la Lotteria a premi gratuita e, a seguire, si terrà il funerale di Re Carnevale.

Trieste Trasporti

Per favorire l'afflusso e il deflusso del pubblico nei giorni del Carnevale, la Trieste Trasporti ha previsto delle variazioni e delle intensificazioni nel servizio dei bus di linea. Variazioni previste ed elenco completo di linee e orari su www.triestetrasporti.it. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sul Carnevale 2018 reperibili sul gruppo facebook ufficiale del Carnevale di Trieste con foto e notizie.