Trieste: tutto a portata di 'dita' con il touch screen dei nuovi totem interattivi

TRIESTE - Grazie alla collaborazione tra Comune di Trieste e l’assessorato alla comunicazione e AcegasApsAmga sono stati recentemente attivati, al Centro Civico di via Locchi 23/b e l'atrio dell'edificio comunale di Passo Costanzi 2, due nuovi totem interattivi che i cittadini potranno consultare per avere informazioni immediate sui servizi di AcegasApsAmga e sulle iniziative in corso nel territorio comunale. Tutto a portata di 'dita' con il touch screen.

Informazioni

Fino a che ora è aperto lo sportello clienti? E il numero verde per il ritiro ingombranti? Quali sono gli orari dei centri di raccolta? Avere la risposta a queste e molte altre domande da oggi è ancora più semplice per mezzo dei totem, dotati di un grande schermo touch screen e di un'intuitiva grafica che rende possibile navigare in autonomia e visualizzare le informazioni principali sui servizi e le attività di AcegasApsAmga: comunicati stampa, orari degli sportelli o recapiti telefonici. Il cittadino pertanto potrà accedere a informazioni di base sui servizi gestiti da AcegasApsAmga o a comunicazioni temporanee, come iniziative stagionali della multiutility o comunicazioni pubbliche rilevanti del Comune di Trieste.

Postazioni

Per agevolare la divulgazione del nuovo strumento, il Comune di Trieste ha identificato, come detto, due postazioni di facile accesso e in zone di passaggio: la sala d’attesa del centro civico di via Locchi 23/b e l’atrio del palazzo dell’Anagrafe di passo Costanzi 2. Sempre nell'ottica di fornire comunicazioni puntuali sulle attività in crescita, la multiutility AcegasApsAmga dall’estate scorsa è anche su Twitter per effettuare segnalazioni sui servizi in tempo reale. Consultando il sito istituzionale www.acegasapsamga.it, in continuo aggiornamento, si può essere sempre allineati con le iniziative aziendali, oltre a poter usufruire di pratici software informativi come il calendario dei giorni di spazzamento o Il Rifiutologo, l’assistente alla raccolta differenziata. Quest’ultimo, insieme a L’Acquologo, l’app del servizio idrico, è inoltre disponibile in download gratuito su tutti gli app store Android, iOS e Windows Phone.