Illycaffè riconosciuta come una delle 'aziende più etiche'

TRIESTE - La triestina Illycaffè, azienda leader nel segmento del caffè di alta qualità, è stata riconosciuta come una delle "aziende più etiche" al mondo del 2018 da Ethisphere Institute, ente internazionale che definisce e promuove gli standard per le pratiche etiche di business.

Inserita nell'elenco di Ethisphere per il sesto anno consecutivo, Illycaffè è l'unica azienda italiana ad aver ricevuto il riconoscimento, che sottolinea la capacità dell'azienda di guidare il proprio settore industriale all'insegna dell'integrità, dando precedenza a pratiche commerciali eticamente impeccabili. Nel 2018 sono state premiate 135 aziende, appartenenti a 23 diversi Paesi e operanti in 57 settori industriali. Le priorità delle aziende incluse nella classifica di Ethisphere Institute comprendono misurazione e miglioramento degli aspetti etici della propria cultura aziendale, capacità di guidare il proprio settore in modo positivo e impegno a favore di trasparenza, diversità e inclusione.