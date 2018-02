A Trieste è tempo di 'Olimpiadi di astronomia'

TRIESTE - È tempo di olimpiadi! Mentre gli atleti ‘grandi’ gareggiano su ghiaccio e neve in Corea, 120 studenti delle scuole del Triveneto raggiungeranno Trieste per partecipare alle gare di astronomia co-organizzate dall’Osservatorio astronomico della città e dal Comune di Trieste, Assessorato all'Educazione, Scuola, Università e Ricerca. Gli incontri e le gare si svolgeranno da domenica 18 a martedì 20 febbraio, ospitate dall’Istituto Tecnico Nautico e dall’Accademia Nautica dell’Adriatico.

Molti gli eventi in programma

Un fitto programma di conferenze, incontri, gare scritte e premiazioni si dipana tra il pomeriggio di domenica 18 febbraio e il martedì 20, cui si aggiunge una serata di osservazione con i telescopi della Stazione osservativa di Basovizza dell’Osservato-rio di Trieste e, quest’anno, anche un programma speciale per docenti e accompagnatori. Le Olimpiadi italiane di astronomia poi proseguiranno con la fase nazionale in aprile a Bari, con gli stage per i migliori classificati in grandi osservatori astronomici italiani, infine la gara internazionale alla quale la squadra italiana partecipa da una decina d’anni. Sono promosse e organizzate dall’Istituto nazionale di astrofisica con il Ministero dell’Istruzione e la Società astronomica italiana, sotto l’egida del Comitato delle olimpiadi internazionali di astronomia. Vi possono partecipare gli studenti e le studentesse delle scuole italiane dai 14 ai 17 anni, senza distinzione di cittadinanza o nazionalità. Con il pretesto della competizione intellettuale, si offre ai giovani un'occasione di incontro con i ricercatori e la possibilità di esprimere talento e passione per le scienze del cielo.