Auto contro moto: il centauro fa 'un volo' di 10 metri, è gravissimo

TRIESTE - Versa in gravissime condizioni l’uomo che nella mattinata del 21 febbraio è rimasto vittima di un incidente in via Rossetti, a Trieste, all’altezza del civico 35.

I fatti

Il 48enne, F.S. le sue iniziali, era in sella alla sua moto quando un’auto, condotta da un 77enne intento a scendere lungo via Buonarroti, ha mancato la precedenza e l'ha preso in pieno. L'impatto è stato violentissimo, il centauro ha fatto un volo di 10 metri, rovinando sull'asfalto. E’ stato immediatamente chiesto l’intervento dei soccorsi. Dopo la chiamata al numero unico di emergenza, 112, sul posto è arrivata un’automedica assieme a un’ambulanza. I sanitari hanno subito capito le gravi condizioni del 48enne che avrebbe subito - oltre ai molti traumi - uno shock spinale. E’ stato quindi subito trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara, in codice rosso. Notevoli anche i disagi alla viabilità: il traffico è rimasto bloccato per quasi un'ora a causa della chiusura della strada per consentire i soccorsi e i rilievi del caso. Deviati anche i mezzi del trasporto urbano.