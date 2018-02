E' allerta in Fvg per il forte vento

TRIESTE - Allerta meteo diramato dalla Protezione Civile Fvg per il pomeriggio di sabato 24 febbraio e per l’intera giornata di domenica 25 febbraio. Il forte anticiclone presente sul nord Europa si spinge verso il Polo e richiama la discesa di una massa d'aria gelida di origine artica verso il Mediterraneo, con forti correnti nord-orientali.



Una situazione che a partire da sabato pomeriggio porterà su tutta la regione vento sostenuto tra Nord e Nord Est, che si rafforzerà, specie sulla costa, a partire dalla serata, con le raffiche che potranno raggiungere i 120 km/h.



Per domenica la situazione non è destinata a migliorare: al mattino e poi nuovamente in serata a Trieste e sul Carso soffierà Bora molto forte e gelida con raffiche superiori a 120 km/h. In giornata Bora sostenuta in pianura, da forte a molto forte sulla costa.