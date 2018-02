Trieste: incidente sulla costiera, ferita una donna

TRIESTE - Incidente stradale sulla strada costiera in direzione Sistiana. Il sinistro si è verificato nella mattinata del 26 febbraio, poco prima delle 10, all’altezza della ‘Tenda rossa’, il veicolo si è schiantato sul guardrail per cause in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

FERITA UNA DONNA - Coinvolta un'autovettura alla guida della quale si trovava una donna. Pronta la chiamata al numero unico di emergenza, 112, sul posto è giunta un’automatica e un’ambulanza. Assieme ai sanitari anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Trieste che si sono occupati dei rilievi del caso. La donna è stata trasportata al pronto soccorso di Cattinara in codice giallo.